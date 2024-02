Civil War, la guerra sconvolge l'America nel trailer del misterioso film di Alex Garland

Ad Alex Garland non è mai piaciuto fornire troppe spiegazioni anticipate sui suoi film: il regista che ci ha regalato perle come Ex Machina e Annientamento è uno di quelli che preferiscono lasciar parlare le immagini, non disdegnando comunque il rendere anche quelle abbastanza enigmatiche, come nel caso del trailer di questo Civil War.

Proprio in questi minuti abbiamo infatti potuto dare un nuovo sguardo a ciò che vedremo nel film di Garland che non durerà 195 minuti, a dispetto dei preoccupanti report iniziali: l'impressione è che si tratti di un progetto più ambizioso dei precedenti in termini di budget, almeno stando alla ricostruzione di un'America messa a ferro e fuoco dalla guerra mostrataci nel trailer.

Tutto ciò che sappiamo della trama è in effetti condensato nelle immagini presentateci quest'oggi: gli Stati Uniti sono ormai al collasso e i cittadini sembrano impegnati a tentare di uccidersi a vicenda in una guerra civile le cui origini non ci vengono ancora spiegate, il tutto mentre la Casa Bianca tenta l'impossibile per difendersi.

In questo scenario apocalittico si muovono i personaggi di Kirsten Dunst e Cailee Spaeny, già presentatici dal precedente trailer di Civil War rilasciato alcuni mesi fa: cosa ve ne pare? Darete una possibilità al terzo film di Alex Garland per A24 dopo Annientamento e Men? Fatecelo sapere nei commenti!