Civil War, si grida già al capolavoro per il nuovo film di Alex Garland: le prime reazioni

Il nuovo film di Alex Garland Civil War, attesissimo war-movie blockbuster prodotto da A24 e in arrivo in Italia ad aprile con 01 Distribution, è stato presentato in queste ore nella cornice del South by Southwest Film Festival.

Le reazioni sono state, più che calorose ed entusiastiche, addirittura di vero e proprio giubilo, con molta stampa americana che ha gridato al capolavoro e altri colleghi che hanno eletto Civil War come nuovo miglior film di Alex Garland, autore di culto dietro alle sceneggiature di 28 giorni dopo e Judge Dredd e regista di titoli acclamati come Ex Machina, Annientamento, Men e la serie tv Devs: molti hanno parlato di un film entusiasmante per le sue scene action, ma anche terribilmente inquietante per come racconta l'ipotetico teatro di una nuova guerra civile americana (qui potete scoprite di cosa parla Civil War) dal punto di vista di una giornalista sul campo in costante pericolo.

Naturalmente il clima politico negli Stati Uniti è a dir poco caldo, con Civil War che uscirà nel bel mezzo della 'guerra politica' tra l'attuale presidente Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump, che in queste ore sono stati confermati ufficialmente come sfidanti per il prossimo mandato della Casa Bianca alle elezioni politiche di novembre. Curiosamente, Alex Garland ha scritto Civil War quattro anni fa, all'inizio dell'Era Biden: "L'ho scritto allora e l'ho inviato alla A24, e loro hanno semplicemente detto: 'Sì, facciamolo', il che è stato sorprendente. Ci vuole coraggio per finanziare un film così." Non a caso, Civil War è diventato il film più costoso di sempre per la A24.

