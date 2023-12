Civil War è il film A24 più costoso di sempre: qual è il budget e di cosa parla la storia?

Qualche mese fa vi avevamo riportato che la famosa casa di produzione indipendente A24 si starebbe preparando a passare alla realizzazione di veri e propri blockbuster, e certamente il nuovo film di Alex Garland Civil War rappresenterà un primo passo in questa direzione.

Come segnalato dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Civil War, infatti, pare che il budget di produzione del film sia stato di 75 milioni di dollari, il che ne fa il film A24 più costoso mai realizzato: a conferma di questi numeri, la casa di produzione premiata con l'Oscar l'anno scorso con Everything Everywhere All at Once starebbe organizzato la distribuzione più vasta di sempre a livello nazionale. Da notare che il precedente detentore del record del più alto budget di produzione di un film targato A24 è uscito quest'anno ed è Beau ha paura di Ari Aster, commedia horror surreale con Joaquin Phoenix costata 35 milioni di dollari: Civil War supera quel budget di ben 40 milioni.

La scommessa di A24 sul nuovo film di Alex Garland è a dir poco importante: il pluripremiato autore, tra i nomi più importanti della fantascienza moderna, con Civil War racconta la storia di un'America del prossimo futuro, con la nazione che viene spaccata in due da una seconda guerra civile: mentre il paese piomba nel caos più assoluto e i militari attaccano civili e giornalisti, il film seguirà diversi personaggi interpretati da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley, Jesse Plemons e Nick Offerman, che interpreta il Presidente degli Stati Uniti.

Il film non ha ancora una data d'uscita in Italia, rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.