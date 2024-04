Civil War, tutto quello che dovete sapere sull'incredibile film di Alex Garland

Civil War di Alex Garland è sicuramente il fil di punta di aprile 2024: in questo articolo vi offriamo un riepilogo di tutto quello che dovete sapere sul controverso nuovo film del regista di Ex Machina, Devs e Annientamento.

Anzitutto la data d'uscita: in Italia Civil War uscirà il prossimo 18 aprile, distribuito da 01 Distribution. Il film è realizzato dalla nota casa di produzione indipendente A24, qui al suo primo vero e proprio blockbuster: dopo la sorprendente vittoria agli Oscar di Everything Everywhere all at once e il grande successo commerciale ottenuto dal film dei Daniels, infatti, la società - nota per i suoi film fatti di un mix di cinema di genere e di 'new art-house' e dal budget spesso irrisorio - ha deciso di iniziare ad allargare il proprio bacino d'utenza e dedicarsi anche al mondo dei grandi budget, facendosi ancora più ambiziosa.

Il primo esperimento in tal senso è proprio Civil War, che può vantare un budget di ben 75-80 milioni, il più alto di sempre per un film A24: la storia racconta un'America del prossimo futuro messa in ginocchio a causa di una nuova guerra civile, che stavolta invece di spaccare il paese tra nord e sud come accadde ai tempi di Abraham Lincoln lo ha diviso tra est e ovest, con la costa di Los Angeles in conflitto con quella di New York e con varie altre fazioni sorte nel mezzo. Il film seguirà l'avventura di svariati personaggi, interpretati da un cast composto da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley e Jesse Plemons, con la star di The Last of Us Nick Offerman nei panni del Presidente degli Stati Uniti: l'attore aveva già lavorato con Garland per l'acclamata serie tv Devs.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Civil War.

