Civil War, quanto è costato lo spiazzante film di Alex Garland?

Un war movie distopico, seppur abbia un taglio non prettamente action, ovviamente costa parecchio, perciò cerchiamo di capire assieme quanto è stato il budget di Civil War, nuovo lungometraggio di Alex Garland prodotto dalla A24.

I report ufficiali sul budget del film non sono univoci, ma una cosa sembra essere certa: Civil War è il lungometraggio più costoso prodotto dalla A24. La casa di produzione indipendente si è infatti trovata di fronte a un film dal grande impatto visivo, con scene di guerriglia urbana che richiedono un certo budget per essere realizzate.

A fine 2023 si parlava di circa 75 milioni di dollari per Civil War, mentre ora il Guardian lo ridimensiona a circa 50 milioni, ma come vi dicevamo sono cifre non confermate. La A24 infatti pare abbia lanciato una campagna di marketing ingente, proprio per sponsorizzare il film dappertutto e rientrare dei costi, nella speranza ovviamente di generare profitto.

Come vi dicevamo nella nostra recensione di Civil War, il lungometraggio di Alex Garland non è un film facile da digerire, perciò sarà interessante capire se e come la scommessa della A24 risulterà vincente oppure no, visti appunto i costi comunque molto elevati per la casa di produzione che ha dovuto sostenere.

E voi invece andrete al cinema a vederlo oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i film di Alex Garland dal peggiore al migliore.

Glory - Uomini Di Gloria - 4K Steelbook (Bd 4K Bd Hd) è uno dei più venduti oggi su