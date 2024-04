Civil War, chi sono gli attori dell'attesissimo film di Alex Garland: tutto sul cast

Chi sono gli attori di Civil War? Dopo aver visto i record stabiliti da Civil War al box office USA, diamo un'occhiata al cast del nuovo attesissimo film di Alex Garland in arrivo nelle sale cinematografiche italiane da domani 18 aprile, distribuito da 01 Distribution.

Civil War, che racconta di un'America del prossimo futuro messa in ginocchio a causa di una nuova guerra civile che ha spaccato il paese non più tra nordisti e sudisti come accadde ai tempi di Abraham Lincoln ma tra west coast e east coast e altre varie fazioni sorte nel mezzo tra Los Angeles e New York, è composto da un cast d'ensemble scelto per interpretare un gruppo di fotoreporter, che nel documentare il conflitto offrirà agli spettatori il punto di vista ideale per andare alla scoperta di questi nuovi inquietanti Stati Uniti (o Divisi, fate voi). I protagonisti di Civil War sono Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley e Jesse Plemons, mentre la star di The Last of Us Nick Offerman, che aveva già lavorato con Alex Garland per l'acclamata serie tv Devs, vestirà i panni del Presidente degli Stati Uniti.

Kirsten Dunst, che non ha bisogno di presentazioni, si ritrova qui a lavorare ancora una volta con il marito Jesse Plemons, dopo Fargo e Il potere del cane, mentre Cailee Spaeny è la giovane attrice emergente protagonista di Priscilla di Sofia Coppola e che ritroveremo ad agosto nell'attesissimo Alien: Romulus. Infine, l'attore di Dune Stephen McKinley è un altro stretto collaboratore di Alex Garland (Devs) mentre Wagner Moura è stato l'indimenticabile Pablo Escobar nell'acclamata serie tv di Netflix Narcos.

Civil War, lo ricordiamo, uscirà in Italia da domani 18 aprile, distribuito da 01 Distribution.

WONKA (DS) è uno dei più venduti oggi su