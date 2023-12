Civil War: un'America divisa nel primo trailer del nuovo film di Alex Garland

Kirsten Durst sarà protagonista in Civil War, il nuovo thriller distopico diretto da Alex Garland, di cui è appena stato pubblicato il trailer.

La clip mostra gli Stati uniti d’America completamente divisi e lacerati da una guerra civile, tra chi tenta di mantenere la normalità e chi è completamente coinvolto all’interno della ribellione. La trama e i motivi dietro lo scoppio della guerra civile protagonista del film non sono ancora stati svelati, con una semplice log-line che recita: “una corsa alla Casa Bianca in un'America del prossimo futuro è in bilico sul filo del rasoio”.

Oltre alla già menzionata Kirsten Durst, nel cast del film saranno presenti Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Sonoya Mizuno e Nick Offerman. Il film uscirà nelle sale americane il 26 aprile 2024 ed è prodotto dalla A24, casa produttrice che ha già ottenuto parecchio successo con pellicole come Moonlight (2016), Il sacrificio del cervo sacro (2017), il faro (2019), e Everything Everywhere All at Once (2022). Lo stesso Alex Garland ha dichiarato a proposito del suo film: “È ambientato in un momento indefinito del futuro - abbastanza avanti da permettermi di aggiungere un concetto fondamentale - e funge da allegoria fantascientifica per la nostra attuale situazione di polarizzazione.”

Oltre al trailer, è stato pubblicato in precedenza anche il poster ufficiale di Civil War. E voi siete curiosi per il nuovo progetto di Garland? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.