Civil War, Alex Garland torna al cinema: Kirsten Dunst nel cast?

Il regista di Ex Machina, Alex Garland torna a collaborare con A24 per il suo prossimo film in arrivo. Si tratta di una pellicola d'azione intitolata Civil War, che dovrebbe vedere nel suo cast grandi attori come Kirsten Dunst e Wagner Moura.

Con il suo film del 2015, Ex Machina, Garland ha vinto numerosi premi. Tra questi ce n'è uno decisamente prestigioso: l'Oscar per gli effetti visivi. Ma agli Oscar il regista era stato candidato anche per la Miglior Sceneggiatura Originale. Una nomination che sicuramente ha creato aspettative nei confronti dei suoi prodotti successivi.

Non abbiamo grandi informazioni circa la trama di Civil War, sappiamo solo che sarà ambientata in un prossimo futuro negli Stati Uniti. La storia, in ogni caso, sarà originale, ideata e scritta proprio da Alex Garland stesso. Secondo quanto riportato nel cast dovrebbero esserci anche Stephen Henderson e Cailee Spaeny.

Garland potrebbe contare ancora una volta su un cast di altissimo livello, dunque, dove spicca sicuramente Kirsten Dunst, che arriva da una grande interpretazione nel film Il Potere del Cane. Sembra infatti che l'attrice sia favorita per la vittoria del premio Oscar. Staremo a vedere. Intanto attendiamo maggiori informazioni su Civil War, che nel reparto produttivo oltre alla A24 vedrà anche Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA e Gregory Goodman.