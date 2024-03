Civil War, Alex Garland: 'Questo orribile clima politico è colpa di Destra e Sinistra'

Durante la conferenza stampa al South by Southwest Film Festival di Austin, Texas, dove il suo nuovo film Civil War è stato accolto col plauso della stampa, il regista Alex Garland ha bacchettato gli schieramenti politici sia di Destra che di Sinistra per il clima polarizzato attuale.

Parlando con The Hollywood Reporter per pubblicizzare il suo film, che arriva in un periodo di campagna elettorale negli Stati Uniti con le elezioni presidenziali di novembre sempre più vicine, il regista ha dichiarato:

"Perché parliamo e basta senza ascoltare? Abbiamo perso la fiducia nei media e nei politici. Sia nei media che nella politica ci sono ancora personaggi meravigliosi che varrebbe la pena ascoltare, sia a destra che a sinistra, in entrambi i lati dello scacchiere, ma è tutto un caos ormai. Io personalmente ho una posizione politica chiara ma alcuni dei miei migliori amici votano all'opposto di ciò che voto io. E quindi? Perché ci chiudiamo alla conversazione, al dialogo? Sinistra e Destra sono argomenti ideologici, non sono giusto o sbagliato, o buono o cattivo. Bisogna scegliere quello che è più efficace per l'efficienza dello Stato: ne provi uno e se non funziona passi all'altro. È così che dovrebbe andare in una democrazia, ma l’abbiamo trasformato in una lotta tra buoni e cattivi. Ne abbiamo fatto una questione morale, ed è una cosa dannatamente idiota e anche incredibilmente pericolosa”.

Civil War uscirà in Italia dal 18 aprile. Per altri contenuti vi segnaliamo che il prossimo film di Alex Garland sarà Warfare, ancora con A24 e dedicato alla guerra in Iraq.

