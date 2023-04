City on Fire, Austin Butler sarà protagonista dell'adattamento dei romanzi di Dan Winslow!

Come l'annata cinematografica appena trascorsa ha potuto confermare, Elvis è stato un eccellente trampolino di lancio per Austin Butler. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore sarà protagonista e produrrà City on Fire adattamento del primo capitolo della trilogia di Dan Winslow.

Il romanzo a cui il film si ispirerà è un thriller poliziesco ambientato negli anni '80 che segue l'ascesa di un giovane gangster e, soprattutto, lo scontro costante tra due famiglie criminali di due "ceppi" (italiano e irlandese) differenti alla ricerca costante del predominio e del potere. Il libro ha grandissimi riferimenti all'epica, rifacendogli addirittura ad alcuni argomenti e eventi presenti all'interno dell'Illiade di Omero. Pubblicato lo scorso anno, il seguito City of Dreams verrà pubblicato alla fine di questo mese negli USA.

Dopo che Austin Butler ha ammesso che Elvis è rimasto nel suo DNA c'è necessità di trovare un ruolo capace di svincolarlo e di spingerlo ad esplorare nuovi personaggi e nuove storie. City on Fire sembra essere il titolo adatto per "rilanciarsi". L'attore interpreterà un giovane gangster del New England in ascesa che da piccolo delinquente di strada si trasformerà in un vero e proprio leader di una banda in cerca di potere.

Il prossimo progetto in cui vedremo l'attore sarà il seguito dell'enorme space opera di Denis Villenueve. Parlando del suo ingresso nel cast di Dune - parte 2 Austin Butler si è definito onorato e ha ringraziato il regista per aver scelto lui. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!