City of Lies, la lunga e travagliata storia del film con Johnny Depp: ecco cosa successe

Quando c'è di mezzo Johnny Depp le complicazioni sono sempre dietro l'angolo: la star di Edward Mani di Forbice non vive un momento particolarmente fortunato della sua carriera, come testimonia l'incredibile sfilza di ostacoli che si frappose, qualche tempo fa, tra il suo City of Lies e l'esordio nelle sale cinematografiche.

Il film che parla della controversa storia degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorius B.I.G., infatti, non si trovò certo spianata la strada per il grande schermo: inizialmente programmato per l'agosto 2018, City of Lies fu infatti rinviato a causa di una vicenda giudiziaria che coinvolse Depp, accusato di aver aggredito il location manager Gregg Brooks, con tanto di richiesta di risarcimento danni.

Qualche mese dopo, però, la smentita da parte dell'ex-Jack Sparrow: secondo Depp il fatto non sarebbe mai avvenuto e avrebbe invece rappresentato nient'altro che un capro espiatorio per giustificare il rinvio del film, la cui uscita era in realtà stata ostacolata dalla polizia di Los Angeles, notoriamente coinvolta nella triste storia degli omicidi di Tupac e B.I.G.

La cosa generò ovviamente ulteriori problemi: in seguito alla mancata uscita del film, infatti, la Bank Leumi intentò una causa contro la produzione del film in virtù dei mancati pagamenti dovuti al rinvio. Insomma, una gestazione a dir poco complicata per un parto cinematografico avvenuto negli Stati Uniti soltanto lo scorso marzo! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di City of Lies.