City of Lies, Johnny Depp ringrazia per l'uscita in sala: 'La verità è un uccello raro'

In un periodo come questo l'uscita di un film in sala è già di per sé un'ottima notizia: lo è ancora di più per Johnny Depp, che in questi giorni potrà finalmente veder arrivare sul grande schermo quel City of Lies rinviato più volte presumibilmente a causa delle note vicende giudiziarie dell'attore.

In occasione della riapertura di parte delle sale statunitensi il film sull'omicidio dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur con Johnny Depp arriverà quindi finalmente nei cinema USA, come l'attore non ha mancato di ricordare tramite i suoi account social con un post in cui ha voluto ringraziare sentitamente la madre di Notorious B.I.G., Voletta Wallace.

"Voglio ringraziare Voletta Wallace e la famiglia Poole per aver permesso a Brad [Furman], Forest [Whitaker], me e la crew di raccontare questa storia importantissima. La verità è un uccello raro. E questo è un motivo in più per andare alla sua ricerca" scrive l'attore su Instagram, non risparmiando quello che sembra essere un neanche troppo velato riferimento alle sue ben note vicende private.

In Italia, comunque, siamo stati decisamente più fortunati: il film con Johnny Depp e Forest Whitaker è infatti arrivato da noi un bel po' di tempo fa. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di City of Lies.