City of Lies: Johnny Depp e Forest Whitaker nel primo trailer ufficiale

Global Road Entertainment ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di City of Lies, crime-thriller con protagonista un baffuto Johnny Depp e Forest Whitaker.

Depp interpreta Russell Poole, un detective del L.A.P.D. (la polizia di Los Angeles) caduto in disgrazia che non riesce a risolvere il suo più grande caso, gli omicidi delle icone della musica rap Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Dopo due decenni, il caso rimane ancora aperto.

Il premio Oscar Whitaker (The Last King of Scotland, Arrival, Rogue One: A Star Wars Story) interpreta, invece, il ruolo di "Jack" Jackson, un reporter disperato che tenta di salvare la sua reputazione e la sua carriera, ma determinato a scoprire come siano andate veramente le cose. Jack rintraccia Poole, e i due faranno squadra per chiudere finalmente questo caso. Mentre Poole ricostruisce questa incredibile storia di potere, corruzione e crimine, Jackson comincia a dipanare una rete crescente di scandali e inganni. Implacabili nella loro caccia alla verità, questi due uomini che non hanno nulla da perdere finiranno per scontrarsi con i poteri forti e con la polizia di Los Angeles stessa, mentre lotteranno per la loro redenzione.

A dirigere la pellicola c’è Brad Furman (The Infiltrator, The Lincoln Lawyer) che si basa sulla sceneggiatura finita in Black List di Christian Contreras, adattata a sua volta dal libro di Randall Sullivan, LAbyrinth (che in precedenza era anche il titolo della pellicola). Nel cast troviamo anche Rockmond Dunbar (Prison Break, Sons of Anarchy), Neil Brown Jr. (Straight Outta Compton), Xander Berkeley (The Walking Dead) e Shea Whigham (Boardwalk Empire).

L’uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 7 settembre.