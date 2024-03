City Hunter: dopo One Piece e Avatar, ecco il trailer del remake live-action

Un nuovo live-action porterà più fortuna a City Hunter? Dopo il film del 1993 tratto dall'omonimo manga di Tsukasa Hōjō, Netflix ha deciso di riprovarci, forte del successo degli adattamenti come One Piece e Avatar: la leggenda di Aang, con un nuova pellicola!

Dopo l'annuncio, però, non sono state divulgate né immagini o video rubati dal set, privando i fan di qualsiasi anticipazione. Ma per fortuna Netflix ha appena rilasciato il primo trailer di City Hunter! I più affezionati non potranno che apprezzare la sigla dell'amatissimo anime che accompagna le prime clip ufficiali dell'adattamento live-action!

City Hunter, diretto da Yuichi Satoh, segue Ryo Saeba (Ryohei Suzuki), un noto "sweeper" che opera nelle oscure profondità della moderna Shinjuku a Tokyo, affrontando importanti sfide nel mondo della malavita. A interpretare Misato Morita sarà Kaori Makimura mentre Masanobu Ando vestirà i panni del fratello di Koari, Hideyuki Makimura e Fumino Kimura interpreterà Saeko Nogami, una detective del Dipartimento della Polizia metropolitana che ha una relazione con Ryo. Personaggio tra i più amati nella serie anime originale, Saeko Nogami ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua ironia. Riuscirà il nuovo adattamento a raccogliere i consensi di un diffidente pubblico?

Il tanto atteso film live-action di City Hunter debutterà su Netflix il prossimo 25 aprile.

