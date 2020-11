In quale città vive Tom Cruise? Vita privata della star di Top Gun

Avvistato in questi giorni a Roma per le riprese di Mission: Impossible 7, Tom Cruise è una delle celebrità più enigmatiche di Hollywood per quanto riguarda la sua vita privata, alla quale dedica sempre meno tempo per via dei suoi moltissimi impegni sul set.

"È una figura misteriosa in molti modi. Le persone speculano su di lui e decidono quale dev’essere la verità e lui non fa niente per evitarlo" ha spiegato infatti la sua co-star della saga action, Simon Pegg. Nell'ultimo periodo, l'attore ha trascorso la maggior parte del tempo vivendo in camere d'albergo nei pressi dei vari set, ma dove abita attualmente?

Secondo vari report, Cruise si è allontanato da Los Angeles ormai da diversi anni vendendo la sua villa di Beverly Hills da 39 milioni di dollari per trasferirsi a Clearwater, in Florida, a un isolato di distanza dalla sede centrale della Chiesa di Scientology. Essendo uno dei membri più di spicco dell'organizzazione insieme a John Travolta (anche se quest'ultimo si sarebbe allontanato da Scientology in seguito alla morte della moglie), la star di Top Gun è amico intimo del suo leader, David Miscavige, e si sarebbe trasferito lì insieme al figlio Connor.

Per altre curiosità, vi ricordiamo che prossimamente Tom Cruise girerà un film nello spazio in collaborazione con la NASA e Elon Musk.