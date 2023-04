Citadel, i Fratelli Russo ironizzano sui progetti futuri: 'Pensiamo ad una rom-com'

Dopo anni passati nelle scuderie dei cinecomic, i Fratelli Russo si sono allontanati dal genere puntando ad un tipo di action puro o a thriller di spionaggio. Questo ha riguardato anche Citadel, la nuova serie Amazon Prime Video, esprimendo il desiderio di lavorare anche a nuovi generi.

Dopo che i Fratelli Russo hanno ammesso di essere interessati ad entrare nel mondo DC, hanno parlato della loro decisione di aver svoltato la propria carriera abbandonando il mondo dei cinecomic per dedicarsi a film d'azione come The Gray Man o alla loro ultima fatica la serie Amazon Citadel. Nel corso della loro carriera, però, i Russo ha lavorato con generi differenti sia come registi che come produttori, compresi film drammatici come Cherry o serie spiccatamente comedy come Community.

Parlando con ComicBook, i Russo hanno scherzato sui generi da esplorare dopo la loro avventura nei cinecomic, parlando addirittura, ironicamente, di film musicali. Insomma, un genere che mai e poi mai il pubblico potrebbe affiancare a registi così muscolari e abituati a lavorare a film così dinamici. I due registi hanno ironizzato sulla possibilità di poter lavorare ad una futura commedia romantica. "Questo è un buon modo per rinvigorire le rom-com" hanno detto con divertimento.

Parlando di Citadel Priyanka Chopra ha minimizzato i problemi di produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!