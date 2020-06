Ciro Guerra accusato di violenza sessuale: scoprite l'assurda azione legale contro ignoti

Ciro Guerra, regista colombiano nominato all'Oscar per El Abrazo de la Serpiente e l'imminente Waiting for the Barbarians, nel quale ha diretto Johnny Depp e Robert Pattinson, ha respinto categoricamente le accuse di molestie e violenza sessuale di cui è stato oggetto.

Sette diverse donne hanno affermato che il regista le avrebbe molestate e un'ottava afferma di essere stata violentata, secondo un articolo pubblicato il 24 giugno sulla rivista online Volcanicas. Nessuna delle accusatrici ha reso nota la propria identità, affermando che non esporranno denuncia ufficiale per paura di contraccolpo pubblico.

Il regista colombiano però afferma che andrà in tribunale, anche se non è chiaro esattamente a chi intende fare causa. "Voglio affermare che la pubblicazione di accuse gravi nei miei confronti da parte della rivista online Volcanicas è completamente falsa", ha detto il regista in un video che ha pubblicato online giovedì. "Non ho commesso nessuna delle menzogne ​​di cui sono accusato. In considerazione della natura e della gravità di queste accuse, non ho altra scelta che agire per vie legali allo scopo di riabilitare il mio nome", ha continuato Guerra.

"Prima di emettere un giudizio sulla mia persona ti chiedo di aspettare che la giustizia riveli la verità dietro a questa vicenda. Mi piace dire che mi dispiace per tutte le persone che sono state colpite da questo articolo e che devono leggere queste parole orribili e false. Sono in pace con me stesso sapendo di essere innocente."

I crimini sessuali di cui è stato accusato Guerra si sarebbero verificati tra il 2013 al 2019 in varie località del mondo, tra cui gli Stati Uniti, il Cartagena International Film Festival in Colombia e il Festival di Cannes. Proprio in Francia arrivò il primo riconoscimento internazionale per l'autore, che alla Croisette nel 2015 presentò il film per il quale è celebre, El Abrazo de la Serpiente, che nel 2016 è valso alla Colombia la nomination per il miglior film straniero all'88a edizione degli Academy Awards.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Waiting for the Barbarians, presentato allo scorso Festival di Venezia.