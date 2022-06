Cip e Ciop, altro che Ugly Sonic: al suo posto era previsto l'eroe più odiato di Star Wars

Il cameo di Ugly Sonic in Cip e Ciop Agenti Speciali ha sorpreso e divertito i fan del nuovo, acclamato film originale Disney Plus, ma a quanto pare la celebre versione alternativa del porcospino blu è stata scelta dal team creativo come sostituto di un odiatissimo eroe di Star Wars.

Stiamo parlando ovviamente di Jar Jar Binks, personaggio della trilogia prequel della saga di Star Wars per il quale inizialmente era previsto un cameo in Cip e Ciop Agenti Speciali: a rivelarlo è stato in questi giorni lo storyboard artist Simeon Wilkins, che ha preso parte alla lavorazione del film. "Ecco un'altra sequenza da Agenti Speciali: l'inseguimento al Fan Expo" ha scritto Wilkins nel post che potete trovare in calce all'articolo, nel quale viene mostrato il cameo di Jar Jar Binks in Cip e Ciop: "È fantastico che l'ossatura di questa scena sia rimasta abbastanza intatta, anche se un sacco di personaggi sono stati scambiati. In particolare, Jar Jar è stato sostituito con Ugly Sonic."

Insomma, la saga di Ugly Sonic continua: la mostruosa versione alternativa del porcospino blu di SEGA era stata pensata per il primo capitolo della serie cinematografica di Sonic, ma aveva letteralmente disgustato i fan quando debuttò nell'ormai infame primo trailer del film, al punto che, dopo una vera e propria rivolta social, Paramount decise di tornare a lavoro per modificare il look del personaggio e renderlo molto più simile alla sua versione videoludica. Di tutta risposta, i fan hanno dimostrato il loro apprezzamento per lo sforzo della casa di produzione, facendo di Sonic e di Sonic 2 due clamorosi successi di botteghino. Oggi la saga è lanciatissima, con un terzo film in arrivo e una serie tv spin-off in sviluppo.

E a proposito di successi clamorosi, vi ricordiamo che Cip e Ciop Agenti Speciali è disponibile su Disney Plus.