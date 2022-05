Cip e Ciop: Disney+ annuncia l'uscita del film sulla piattaforma pubblicando il poster

Dopo l'arrivo del trailer di Cip e Ciop Agenti Speciali, Disney+ ci prepara all'uscita del suo nuovo film pubblicando un poster sui suoi social, che troverete in fondo all'articolo.

I protagonisti torneranno sui grandi schermi dopo circa trent'anni, in una storia che ci porterà a Los Angeles. Qui animazione e live-action si mischieranno. Infatti i personaggi dei cartoni animati vivono insieme agli umani in città, e mentre Cip fa l'assicuratore in periferia, Ciop ha appena subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nelle convention. Dunque se da un lato Cip si è adattato alla vita umana, dall'altro Ciop prova a rivivere le vecchie glorie. Tuttavia i due devono tornare a lavorare insieme come Agenti Speciali quando un ex membro del cast scompare in circostanze misteriose.

A dare la voce ai due protagonisti ci saranno gli attori Raoul Bova e Giampaolo Morelli. Il film è diretto da Akiva Schaffer e scritto da Dan Gregor e Doug Mand, e uscirà sulla piattaforma a partire dal 20 Maggio 2022. La pellicola arriva dopo Cip e Ciop Al Parco, serie approdata su Disney+ a Luglio dello scorso anno, che ha riportata sui nostri schermi i due iconici personaggi. E voi, vedrete Cip e Ciop Agenti Speciali su Disney+? Fatecelo sapere nei commenti!