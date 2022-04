Cip e Ciop agenti speciali, trailer ufficiale e nuovo poster per il film Disney+

Dopo il primo teaser di Cip e Ciop agenti speciali, Disney+ ha da poco diffuso il trailer ufficiale di Cip e Ciop agenti speciali, insieme a un nuovo poster del film ibrido tra animazione e live action: al centro del poster i due protagonisti, con uno slogan che promette: "Non è un reboot. E' un ritorno".

Cip e Ciop agenti speciali segna il ritorno dopo oltre trent'anni dei due personaggi che hanno a lungo presenziato in televisione nella celebre e omonima serie di cartoni animati.

Nel film, li vedremo vivere tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse oggi, a decenni di distanza dall'apice della loro popolarità: Cip ha ceduto a una vita ordinaria in periferia e fa l'assicuratore, mentre Ciop ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention, cercando disperatamente di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop dovranno ricucire il loro rapporto di amicizia e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvargli la vita.

A dare la voce ai due scoiattoli nella versione originale saranno John Mulaney e Andy Samberg, mentre in Italia Cip e Ciop avranno la voce di Raoul Bova e Giampaolo Morelli.

Dopo la serie Disney+ Cip e Ciop al parco che ha debuttato in streaming la scorsa estate, i due protagonisti torneranno presto nel film diretto da Akiva Schaffer e scritto da Dan Gregor e Doug Mand. Cip e Ciop agenti speciali sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 20 maggio.