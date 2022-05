Cip e Ciop Agenti Speciali, il regista voleva un personaggio di Star Wars nel film!

Da oggi su Disney+ è disponibile il film Cip e Ciop Agenti Speciali, basato sull'omonima serie animata degli anni '90. Leggendo i primi commenti sono molteplici i paragoni con Chi ha incastrato Roger Rabbit?, anche per la presenza di tantissimi personaggi animati e cameo vari. Tuttavia non tutti i nomi in lista sono stati inseriti nel film.

Il motivo è che inserire alcuni personaggi animati è stato più complicato del previsto e il regista Akiva Schaffer ha spiegato che avrebbe voluto in particolare un personaggio di Star Wars che non gli è stato concesso. Se non l'avete ancora visto ecco il trailer ufficiale di Cip e Ciop Agenti Speciali.



Nell'intervista, pur senza fare il suo nome, Schaffer ha fatto riferimento a Jar Jar Binks:"È esattamente quello a cui stavo pensando. Onestamente si può pensare a chi è il più divertente in quell'universo e probabilmente avreste ragione. Si tratta di un personaggio animato".



Jar Jar Binks è uno dei personaggi più divertenti di Star Wars ma è anche uno dei più criticati, oggetto di pesanti epiteti e commenti negativi.

Il regista non ha specificato il motivo per cui Jar Jar non è stato inserito ma probabilmente il rifiuto di LucasFilm è nato anche dall'avversione di buona parte dei fan nei confronti di un personaggio che non ha riscosso molto successo nella trilogia prequel ma che ha trovato comunque degli spettatori che nel tempo si sono affezionati a lui.



Scoprite tutto ciò che dovete sapere su Cip e Ciop Agenti Speciali, da oggi su Disney+.