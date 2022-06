Cip e Ciop Agenti Speciali, il regista: 'Alcune scene eliminate erano vietate ai minori'

L'incredibile successo di Cip e Ciop Agenti Speciali, con la pellicola che sta andando molto bene in termini di visualizzazioni su Disney Plus. Intanto, il regista della pellicola Akiva Schaffer ha appena svelato l'esistenza di alcune scene eliminate poi dal montaggio finale che sarebbero state decisamente Rated-R, ovvero vietate ai minori.

Chi conosce il background di Schaffer (The Lonely Island) non sarà sorpreso da questa notizia, ma altri saranno gratificati o disgustati dal fatto che abbia fatto pronunciare a due di quelli che sono considerati i più sani personaggi della Disney una delle parole più oscene della lingua inglese. Come ha dichiarato a Variety:

"Ci sono sicuramente scene in cui dicono 'cazzo' dal nulla. Non ho resistito e la prima volta non le ho tagliate, sapendo che avrebbero avuto un effetto shock, e solo per divertimento. Le ho mostrate al mio produttore esecutivo allo studio e ai produttori, pur sapendo che non avrebbero mai superato la prima fase di animazione, ma ne ho alcune".

Schaffer è solo l'ultimo di una lunga serie di scrittori e animatori incapaci di resistere all'inserimento di contenuti "osceni" nei cartoni animati per famiglie. Porky Pig ha detto "puttana" in un blooper reel dei Looney Tunes del 1938; una donna in topless è stata nascosta sullo sfondo del film Disney del 1977 Le avventure di Bianca e Bernie; lo scrittore di fantascienza Harlan Ellison è stato licenziato dalla Disney per aver messo in scena un'orgia tra Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e altri personaggi amati. Anche lo staff dei Rugrats si divertiva a inserire i personaggi dello show in scenari sessuali, arrivando a presentare alla co-creatrice Arlene Klasky una finta storia di Tommy che si imbatteva nei genitori mentre facevano sesso. Lei non si è divertita.

