Cip & Ciop agenti speciali, il film Disney riceve una nomination agli Emmy!

Sin dal suo debutto su Disney+, Cip & Ciop agenti speciali è riuscito a catalizzare tantissima attenzione e risulta uno dei titoli più apprezzati in streaming nel 2022. Il film a tecnica mista è stato apprezzato sia dai fan che dalla critica e tutto questo affetto si è tradotto in una nomination ai premi Emmy.

Il lungometraggio è stato candidato al miglior film per la televisione insieme a titoli come Zoey's Extraordinary Christmas, The Survivor, Reno 911! The Hunt for QAnon e Ray Donovan: The Movie.



Cip & Ciop agenti speciali è diverso da qualsiasi altro film distribuito da Disney nel corso di quest'anno perché include diversi riferimenti all'industria dell'intrattenimento e Akiva Schaffer ha dichiarato che alcune scene eliminate di Cip & Ciop agenti speciali erano vietate ai minori. Gli sceneggiatori Dan Gregor e Doug Mand ne hanno parlato di recente a Comicbook.



"Quello che possiamo dire è che non possiamo credere che questo film sia stato realizzato con le follie che sono state scritte, che abbiamo inventato, con Akiva Schaffer, i nostri animatori, i nostri produttori e la Disney. È pazzesco che questa cosa sia stata creata" hanno ribadito.



Mand ha indicato nell'esistenza di Disney+ la chiave principale della realizzazione di Cip & Ciop agenti speciali, perché nelle sale sarebbe stato un film completamente diverso.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Cip & Ciop agenti speciali, disponibile su Disney+.