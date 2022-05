Cip e Ciop Agenti Speciali, su Disney+ il nuovo Roger Rabbit: tutto ciò che dovete sapere!

Dopo 30 anni Cip e Ciop tornano in azione, e lo fanno con un film originale che arriva oggi venerdì 20 maggio in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Promosso a pieni voti dalla critica, Cip e Ciop Agenti Speciali è una commedia d’azione che fonde animazione CGI e live-action e che ritrova le ex star televisive di Disney Afternoon nella Los Angeles dei giorni nostri, trent'anni dopo la serie televisiva omonimarealizzata dalla Walt Disney Television Animation dal 1989 al 1990.

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse: sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Ma quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

Divertentissimo e da alcuni già salutato come il nuovo Chi ha incastrato Rober Rabbit?, Cip e Ciop Agenti Speciali sembra capace di immagazzinare dentro di sé tutta l'animazione possibile per farsi quasi un film manifesto, e tracciare una linea di demarcazione che dagli anni '80 arriva fino ai recenti ibridi CGI live-action di più o meno successo, come Detective Pikachu, Tom & Jerry e Sonic. Correte a vederlo, e poi fateci sapere cosa ne pensate!

Cip e Ciop Agenti Speciali è diretto da Akiva Schaffer (Saturday Night Live), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend) ed è prodotto da Todd Lieberman (Wonder) e David Hoberman (La Bella e la Bestia). Il titolo è disponibile da oggi su Disney Plus. Per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale di Cip e Ciop Agenti Speciali.