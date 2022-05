Cip e Ciop Agenti Speciali, gli autori sul successo: 'Incredibile averlo realizzato'

Dopo l'arrivo di Cip e Ciop Agenti Speciali su Disney Plus, i due sceneggiatori della pellicola, Dan Gregor e Doug Mand, hanno commentato l'incredibile successo di critica ottenuto e il fatto che non si aspettassero minimamente che la Disney avrebbe permesso loro di realizzare questo film già definito come una sorta di erede di Roger Rabbit.

I due sceneggiatori hanno recentemente parlato ai microfoni di ComicBook.com della loro esperienza di lavoro su un film unico come Cip e Ciop Agenti Speciali. Con tutte le idee folli e i cammei che sono finiti nel montaggio finale, non riescono ancora a credere che sia stato realizzato.

"Quello che possiamo dire è che non possiamo credere che questo film sia stato realizzato con le cose folli che sono state scritte, con le cose pazzesche che ci sono venute in mente, con Akiva Schaffer, con i nostri animatori, con i nostri produttori e con la Disney", ha dichiarato Mand. "È pazzesco che sia stato realizzato".

Mand ha poi aggiunto che l'esistenza stessa di Disney+ ha probabilmente contribuito a rendere possibile la realizzazione di Cip e Ciop Agenti Speciali. Se la Disney avesse voluto distribuire il film nelle sale, probabilmente sarebbe stato un film molto diverso.

"Direi che questo film esiste probabilmente perché abbiamo Disney+", ha dichiarato lo sceneggiatore. "Abbiamo scritto questo film sette anni fa. Disney+ non esisteva. Ed è stato un grande cambiamento. Per merito della Disney, ci hanno pagato per scrivere questa cosa che doveva essere una grande mossa. Non sappiamo bene cosa avrebbe significato debuttare in sala, ma la creazione di Disney+ e l'arrivo di Akiva Schaffer hanno ridato vita a questo progetto, per poter distribuire qualcosa che forse non aveva necessità di essere un film per tutte le tipologie di spettatori come poi si è rivelato".

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Cip e Ciop Agenti Speciali.