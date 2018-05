Cinque star femminili nella prima foto insieme di 355, thriller diretto da Simon Kinberg

L'intero cast di 355, spy thriller al femminile diretto dal produttore della serie di film sugli X-Men, Simon Kinberg, è apparso al Festival di Cannes per iniziare il tour del film, che sulla Croisette ha concluso un accordo internazionale nonostante la sceneggiatura non sia stata ancora completata. Sul web è comparsa la prima foto del cast.

Il premio Oscar Lupita Nyong'o, fra le star che parteciperanno al progetto, ha pubblicato su Twitter una foto che la ritrae insieme alle altre colleghe presenti nel film: Penelope Cruz, Fan Bingbing, Marion Cotillard e Jessica Chastain.

Promotrice del progetto, nonché produttrice con la sua Freckle Films, è proprio la protagonista di Molly's Game, Jessica Chastain:"Mi sono divertita così tanto a lavorare in The Help che ho sempre voluto fare un altro film tutto al femminile. Inoltre adoro i film di Bourne, Mission: Impossible, e mi sono chiesta: perché a parte Charlie's Angels, non esista un vero film di spionaggio con tante protagoniste femminili? Ho iniziato a coinvolgere attrici da tutto il mondo per farne davvero un progetto internazionale. Avremmo avuto un'incredibile libertà creativa. Ho portato l'idea a Simon Kinberg, gli ho parlato delle attrici a cui stavo pensando ed è stato così dolce. Mi ha detto 'Voglio farlo con te'."

Simon Kinberg ha commentato:"L'obiettivo qui è proprio l'ensemble femminile, a differenza di altri film che ruotano attorno ad un personaggio principale. Tutti questi personaggi invece avranno i loro tratti distintivi, personaggi completi e con ugual importanza e peso nel film".

La Chastain ha proseguito:"Il genere action è stato a lungo dominato dagli uomini, ed è così eccitante far parte di un film che permetterà non solo ad un'eroina femminile ma ad un team femminile di andare contro i classici e vecchi stereotipi".

Le protagoniste di 355 saranno delle agenti di varie intelligence internazionali, riunite per impedire ad una sinistra organizzazione criminale di acquisire e utilizzare un'arma micidiale.