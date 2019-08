Sono già cinque le petizioni dei fan per riavere Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe

È la notizia delle ultime ore, insieme forse all'arrivo di Matrix 4 con Keanu Reeves: l'accordo tra Marvel Studios e Sony Pictures sulla co-gestione di Spider-Man è infine sfumato a causa di problemi relativi ai troppi impegni di Kevin Feige e alle troppe IP da produrre, il che significa un addio di Spidey al MCU.

La situazione è però ben più articolata, come si legge poi nel comunicato ufficiale della Sony, perché a quanto pare sarebbe stata la Disney ha costringere Kevin Feige a fare un passo indietro nelle gestione di Spider-Man, forse per problemi relativi a una revisione dell'accordo andata male o per chissà quale altro motivo. Fatto sta che, nei fatti, al momento Spider-Man continuerà la sua carriera cinematografica fuori dal MCU, in un bel passo indietro che i fan stanno digerendo non bene, tanto che sono già arrivate online le immancabili petizioni per riavere lo Spidey di Tom Holland nel MCU.



Sono almeno cinque, infatti, le petizioni comparse sul sito Change.org e relative all'affair Spider-Man, ovviamente tutte a favore di una revisione dell'accordo e dunque volte a far rimanere Spidey nel MCU. Due di queste petizioni, "Keep Spider-Man with Disney and the MCU" e "KEEP SPIDER-MAN IN THE MCU" , hanno raggiunto attualmente 175 e 75 firme.



Come ogni campagna di petizioni online, anche queste, ovviamente, serviranno a ben poco se non a dimostrare il dissenso di larga parte dei fan. Comunque, anche Jeremy Renner e Simu Liu rivogliono Spider-Man nel MCU.