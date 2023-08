Cinque lungometraggi da guardare con John Cena nel cast

John Cena, conosciuto in tutto il mondo per la sua attività di wrestler, è riuscito a ritagliarsi grande spazio come attore al cinema e in tv negli anni recenti. Grazie ad un talento poliedrico che si può prestare sia al cinema d'azione e al thriller sia alla commedia, Cena si è imposto come uno dei nomi più richiesti a Hollywood.

Ma quali sono i film in cui John Cena è comparso e che meritano una visione? Ve ne segnaliamo cinque.



In primis, The Suicide Squad. Dopo aver recitato nella serie HBO Max Peacemaker, John Cena viene scritturato da James Gunn anche per la sua versione di The Suicide Squad dopo il pessimo riscontro critico del lungometraggio di David Ayer. Nel film, Cena interpreta proprio Christopher Smith/Peacemaker, un vigilante squilibrato e convinto nella pace a qualsiasi costo, anche l'omicidio.



Nel 2018 John Cena recita in Bumblebee diretto da Travis Knight, nel ruolo dell'agente Jack Burns, che si occupa degli alieni nel Settore 7.

Senza dubbio nelle sue corde è il ruolo di Jakob Toretto, fratello di Dom (Vin Diesel) nella celeberrima saga Fast & Furious, alla quale ha partecipato anche nell'ultimo capitolo, Fast X.



Due testimonianze della sua capacità di mettersi in gioco anche nella commedia sono Un disastro di ragazza di Judd Apatow, nel quale interpreta Steven, fidanzato tradito della protagonista (Amy Schumer) e il cameo in Barbie di Greta Gerwig, nel ruolo di un sirenetto accanto a Dua Lipa.



Su Everyeye trovate la recensione di Barbie, uno dei film di maggior successo del 2023.