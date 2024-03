Cinque importanti film remake/reboot attualmente in produzione

Un tema molto dibattuto e divisivo tra cinefili è quello che riguarda la nutrita produzione di remake e reboot di film e serie tv molto amate in passato che Hollywood in particolare decide di proporre con una nuova veste per il pubblico contemporaneo. Tra favorevoli e contrari, ecco le cinque produzioni di remake/reboot in cantiere.

Difficile non partire dal remake in chiave moderna de Il corvo, uno dei film simbolo degli anni '90 funestato dalla tragica scomparsa sul set di Brandon Lee, protagonista nel ruolo di Eric Draven. Rupert Sanders ha deciso di riportare sullo schermo la storia adattamento il fumetto omonimo di James O'Barr, e scegliendo come protagonista la star di IT Bill Skarsgård, al fianco di FKA twigs e Danny Huston. Riprese già avviate.



Notizia fresca di pochi giorni fa è la produzione di una serie di film su La storia infinita di Michael Ende, a distanza di quarant'anni dall'uscita della discussa e criticata versione di Wolfgang Petersen, con Barret Oliver e Noah Hathaway. I fan sperano in una versione più fedele all'opera di Ende e hanno accolto la notizia con grande gioia. Al momento c'è massimo riserbo sulla data d'inizio delle riprese.

Una saga cult a cavallo tra gli anni '80 e '90 è Una pallottola spuntata, con l'impareggiabile Leslie Nielsen nel ruolo di Frank Drebin, parodia azzeccatissima dei polizieschi e dei film d'azione americani. Ora è in cantiere un reboot con protagonista Liam Neeson al posto di Nielsen. Sarà la scelta giusta? Per ora i fan si dividono ma il primo ciak arriverà entro estate. Un altro progetto molto interessante è il nuovo remake di Frankenstein firmato Guillermo del Toro, con un cast ricco di star del calibro di Mia Goth, Christoph Waltz, Oscar Isaac e la star di Euphoria Jacob Elordi al posto di Andrew Garfield.

Infine, sono iniziate le riprese del reboot di Wolf Man, un altro classico del cinema, con protagonista Christopher Abbott.

