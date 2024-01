Cinque grandi film consigliati da Willem Dafoe

Tra i più grandi trasformisti del cinema, Willem Dafoe ha abituato gli spettatori a passare da ruoli distanti fra loro e in generi diversi. Grazie alla certosina scelta dei propri ruoli, Dafoe ha evitato di essere ingabbiato in ruoli stereotipati. In una intervista, ha svelato i cinque film che consiglierebbe ad un cinefilo.

Tra i film preferiti di Dafoe, in estasi per Nosferatu, il suo prossimo progetto, spicca Lo specchio, film del 1975 di Andrej Tarkovskij:"Lars von Trier mi ha chiesto di guardarlo prima di girare Antichrist" ha raccontato Dafoe.

Un altro film molto apprezzato dall'attore è La pianista di Michael Haneke, con protagonista Isabelle Huppert:"Amiamo Isabelle, la amiamo così tanto. È una brava attrice e ci sorprende sempre, è una ciliegina sulla torta".



Sul podio si piazza Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson:"Mi piace perché fluttua per molto tempo e ci sono parecchie cose per cui dici 'Ma che diavolo?' e poi atterra emotivamente in maniera incredibile. Questo film dovrebbe essere visto di più, alcune di quelle inquadrature, mamma mia". Dafoe compare nel cast del film.

Al secondo posto un grande film di Roberto Rossellini, Stromboli, che Dafoe definisce 'semplicemente fantastico'.

Infine Il volto, uno dei titoli più importanti nella filmografia di Ingmar Bergman. Dafoe l'ha inserito su Letterboxd tra i quattro film migliori di tutti i tempi. Siete d'accordo con le scelte di Willem Dafoe?

