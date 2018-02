Cinquanta Sfumature di Rosso: la trilogia si appresta a sfondare il miliardo d'incasso

La trilogia cinematografica diè pronta a superare il miliardo di incasso, dopo la grandissima apertura di venerdì scorso.

Il fenomeno Cinquanta Sfumature si basa sui romanzi dell'autrice E.L. James e parla della "caldissima" relazione (che poi si trasforma in amore), tra una studentessa di letteratura (Dakota Johnson) e un tormentato uomo d'affari miliardario (Jamie Dornan).

Il primo film, Cinquanta Sfumature di Grigio, ha registrato un massiccio incasso di 571 milioni di dollari al box office globale, il secondo, Cinquanta Sfumature di Nero, ha incassato 381 milioni, e dunque, se le cose andranno come la Universal Pictures spera, la terza pellicola, Cinquanta Sfumature di Rosso, dovrebbe traghettare il franchise su Ana Steel e Christian Grey, al miliardo in breve tempo, superandolo, anche!

Sinossi: "Fissati alcuni limiti alla perversione di Christian, i due amanti sembrano aver trovato la giusta armonia di coppia. L'originale proposta di matrimonio, la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa non fanno che accrescere l'amore e l'attrazione tra i novelli sposi. Ma la felicità ritrovata infastidisce qualcuno. Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia, licenziato a causa di un comportamento sconveniente tenuto nei confronti della ragazza, è consumato dal rancore e dal desiderio di vendetta. Così come Elena Lincoln, vecchia fiamma di Christian, intenzionata a riconquistare le attenzioni del milionario."

Cinquanta Sfumature di Rosso è al cinema.