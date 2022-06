Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson confessa:'L'esperienza è stata un caos'

Dakota Johnson ha approfondito il lavoro svolto in Cinquanta sfumature di grigio, primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di E.L. James. Il primo film uscì nelle sale nel 2015, seguito da Cinquanta sfumature di nero nel 2017 e Cinquanta sfumature di rosso nel 2018. Johnson interpreta la protagonista, Anastasia Steele.

Intervistata da Vanity Fair, Johnson ha parlato dell'influenza di E.L. James nella lavorazione:"Aveva molto controllo creativo, tutto il giorno, tutti i giorni, e pretendeva che venissero incluse certe cose. C'erano parti dei libri che semplicemente non avrebbero funzionato in un film, come il monologo interiore, che a volte era davvero scadente. Non funzionerebbe recitato ad alta voce. Era sempre una battaglia. Sempre".



La lavorazione era davvero frenetica, tanto che Dakota Johnson si adoperava nel riscrivere la scene per se stessa:"Facevamo le riprese del film che E.L. James voleva e poi facevamo le riprese del film che volevamo fare noi. La sera prima riscrivevo le scene con i vecchi dialoghi, in modo da poter aggiungere una battuta qua e là. Era il caos".

Jamie Dornan non si vergogna di Cinquanta sfumature di grigio perché 'mi ha cambiato la vita'. E anche Dakota Johnson non rinnega l'esperienza:"Non penso sia una questione di rimpianti, se avessi saputo come sarebbe stata sin dall'inizio non credo che avrei accettato, mi sarei detta 'Ma questa è un'esperienza psicotica'".



Il cast del film comprende anche Jamie Dornan nel ruolo di Christian Grey, con Luke Grimes, Eloise Mumford e Max Martini.

Recuperate la nostra recensione di Cinquanta sfumature di grigio, a sette anni di distanza dall'uscita nelle sale.