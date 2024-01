Niente CinemaCon 2024 per Sony: la casa di produzione rinuncia all'evento

Dopo un 2023 complicato trascorso tra scioperi e crisi del settore cinematografico sembra quasi assurdo che uno studios voglia rinunciare al proprio evento di punta. Le eccezioni, però, esistono ed è stato il caso della Sony che ha deciso di rinunciare al proprio panel al CinemaCon di Las Vegas.

Dopo che di recente la Sony ha festeggiato i suoi 100 anni, molti avevano dato per scontato che la casa di produzione avrebbe partecipato all'evento per presentare le pellicole del prossimo anno. La decisione di non avere un proprio panel è, probabilmente, la conseguenza di un'annata molto particolare che ha visto il progressivo rallentamento delle produzioni a causa degli scioperi e, soprattutto, un problema gravissimo nel mettere in cantiere nuovi film per lo stop degli sceneggiatori.

La notizia, riportata da Deadline, lascia intendere quanto la Sony quest'anno abbia intenzione di rimanere a casa. Nonostante siano previste grandissime uscite per i prossimi 12 mesi, la casa di produzione ha deciso di rimanere ai box proprio come nel 2019. La Sony prese una decisione simile 6 anni fa. La presenza di grandissimi film in usciti (come C'era una volta ad Hollywood e Piccole Donne) non portò in alcun modo la Sony a tornare sui propri passi e, una scelta simile è stata fatta quest'anno. Per il 2024 sono previste le uscite di Madame Web, Ghostbusters: Frozen Empire, Bad Boys 4, Venom 3 e un film di fantascienza ancora senza titolo. Pellicole che, a quanto pare, non verranno presentate al CinemaCon.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi sveliamo come il CEO della Sony ha parlato della scrittura di sceneggiature tramite AI. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!