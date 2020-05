Cinema, gli USA preparano la riapertura delle sale: com'è la situazione in Italia?

Secondo quanto riportato da Comscore (via Variety), questo venerdì gli Stati Uniti hanno iniziato a riaprire lentamente i cinema in alcuni paesi: su 200 sale aperte, 50 sono location tradizionali e 150 sono invece i drive-in tornati in voga in questo periodo anche in Italia.

Il Texas conta il maggior numero di sale aperte (29), mentre seguono altri stati in cui i rispettivi governi hanno iniziato ad allentare le misure di distanziamento sociale come Arkansas, Georgia, Oklahoma e South Dakota.

Chiuse dallo scorso marzo a causa delle preoccupazioni per la pandemia, le tre maggiori catene di cinema (AMC, Regal e Cinemark) non dovrebbero invece riaprire i battenti prima di metà estate, anche perché i primi grandi titoli in arrivo, Tenet di Christopher Nolan e il live-action Disney di Mulan, sono previsti rispettivamente il 17 e 24 luglio.

Per quanto riguarda l'Italia, le ultime indiscrezioni indicano invece una possibile riapertura per la prima settimana di giugno. Stando a quanto riportato da Sky TG24, il comitato tecnico-scientifico della Protezione civile sta ancora valutando il da farsi sulla base dei dati epidemiologici: l'idea è quella di far tornare le persone al cinema e a teatro in numero limitato, in modo da rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra gli spettatori. Per evitare le code, tutto dovrebbe essere gestito in via telematica oppure tramite App. In ogni caso, in attesa di novità ufficiali da parte del Governo, per il momento si tratta solamente di ipotesi.

Per altri approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale sulla battaglia tra Cinema e Noleggio Digitale, in merito soprattuto alla dura presa di posizione di AMC nei confronti di Universal dopo le dichiarazioni sul successo digitale di Trolls: World Tour.