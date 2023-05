Cinema e uguaglianza: raggiunta la parità salariale, ma i latinoamericani rimangono pochi

Era il 2022 quando le attrici ottennero finalmente la parità salariale rispetto alle controparti maschili: ad annunciarlo fu Martha M. Lauzen, fondatrice e direttrice del San Diego State's Center for the Study of Women in Television and Film. Eppure, i personaggi parlandi origine latina costituiscono soltanto il 6%.

Ne deriva "il gruppo etnico più sottorappresentato nei film rispetto alla loro raffigurazione nel popolo statunitense", soprattutto considerando come le pellicole americane prediligano protagonisti femminili a scapito di quelli maschili. Secondo il rapporto, "Questi film presentano personaggi femminili in proporzioni che si avvicinano alla rappresentazione di ragazze e donne nella popolazione statunitense".

Dietro le quinte, invece, rappresentano circa il 26% di tutti i registi, gli sceneggiatori, i produttori esecutivi, i montatori e i cineasti, dove quest'ultima professione raggiunge la percentuale più alta (30%). Inoltre, la maggior parte dei film (arriviamo al 72%) ha impiegato da zero a quattro donne in tali ruoli dietro le quinte.

Infine, riguardo l'etnia si evince come il 62% dei personaggi femminili in ruoli parlanti fossero bianchi, il 20% neri e l'8% asiatici o asioamericani. I latini si attestano a un valore del 6%, a cui segue lo 0,1% dei nativi americani. I dati inerenti i personaggi principali sono estremamente simili. Così aggiunge il rapporto: "Mentre la percentuale di personaggi femminili in ruoli parlanti è diminuita precipitosamente dai 30 (32%) ai 40 (18%), la percentuale di personaggi maschili è rimasta pressoché invariata (25%). Pochi i personaggi maschili e femminili di età superiore ai 60 anni (7% per gli uomini e 5% per le donne")". Da parte sua, Benedict Cumberbatch rifiuterà ruoli che non prevedono pari salario per la coprotagonista.

Pur considerando la necessità di migliorare lo scenario di giorno in giorno, non possiamo che appressare gli enormi passi avanti svolti in questi ultimi anni: per esempio, Priyanka Chopra di Citadel ha ottenuto per la prima volta la parità salariale.