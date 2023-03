Cinema Speculation: di cosa parla il nuovo libro di Quentin Tarantino da oggi in Italia?

Di certo ad Elisabetta Sgarbi e a La nave di Teseo non si può rimproverare il tempismo: a pochi giorni dall'annuncio del suo nuovo e ultimo film The Movie Critic, arriva in Italia la versione tradotta di Cinema Speculation, il secondo libro scritto dal regista Quentin Tarantino.

A differenza della sua prima fatica, però, un romanzo remake del suo film C'era una volta a Hollywood, il nuovo Cinema Speculation è un saggio di critica sul cinema americano degli anni '70. Il libro, in versione copertina rigida da 464 pagine (tradotte da Alberto Pezzotta) è disponibile da oggi in tutte le librerie e nei migliori rivenditori online. In base alla descrizione ufficiale del progetto:

"Cinema speculation è la storia di un bambino innamorato del cinema che passa le serate con i genitori nelle sale di Los Angeles. Quello spettatore vorace, che preferisce ai giochi l’incanto del grande schermo, cresce affascinato da una nuova generazione di attori e registi – come Steve McQueen, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Sam Peckinpah, Don Siegel, Brian De Palma, Martin Scorsese – che dalla fine degli anni Sessanta spazza via la vecchia Hollywood. Sono pellicole rivoluzionarie che ispirano l’immaginario di quel ragazzo, un incontro che si rivelerà decisivo per la sua carriera dietro la macchina da presa. Quentin Tarantino è uno straordinario appassionato di cinema, in tutte le sue forme: Cinema speculation è il racconto di come è nato questo amore e al tempo stesso una entusiasmante, sovversiva, dirompente storia del cinema secondo Tarantino. Raccontato in prima persona raccogliendo recensioni, ricordi, aneddoti, tra autobiografia, critica e reportage, questo libro offre uno sguardo unico sulla settima arte, nella versione senza filtri di un suo eccezionale interprete."

Ricordiamo che, solo il 6 aprile, Quentin Tarantino sarà ospite al Teatro Grande di Brescia per presentare Cinema Speculation, incontrare i fan e offrire una lettura estratta dal libro.