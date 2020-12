Il cinema s'inchina a Jean-Luc Godard: il maestro francese compie 90 anni

Pochi autori hanno innovato il linguaggio cinematografico come Jean-Luc Godard. Il cineasta francese compie 90 anni e per festeggiarlo basta guardare la filmografia che caratterizza il maestro della Nouvelle Vague, piena di titoli entrati nella storia della Settima Arte e ammirati ancora oggi come simbolo di rottura nel mondo del cinema.

Di estrazione sociale borghese, proveniente da una famiglia altolocata svizzera, Jean-Luc Godard studia alla Sorbona di Parigi, diplomandosi in Etnologia, prima di dedicarsi alla critica cinematografica scrivendo per i Cahiers du cinéma. Dopo alcuni cortometraggi, nel 1960 prende vita il suo più grande capolavoro, Fino all'ultimo respiro, pietra miliare del cinema moderno.



Negli anni '60 il suo lavoro innovativo, in grado di ribaltare i codici espressivi fin lì conosciuti, si concretizza in titoli come Questa è la mia vita, Il disprezzo e Il bandito delle 11. Negli anni successivi si avvicina ad un cinema reazionario per contrastare la nascente società dei consumi e dagli anni '70 esplora le nuove tecnologie ma è negli ultimi anni che Godard affronta il suo cinema più complicato.

Negli anni '80 realizza Passion, Prénom Carmen e Je vous salus, Marie.

Negli ultimi anni abbraccia il cinema sperimentale con titoli quali Adieu au langage e Le livre d'image.



