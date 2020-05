Cinema, si riparte delle sale all'aperto: tutti i dettagli dell'iniziativa Anec-Anica

Anec-Anica hanno sponsorizzato qualche minuto fa i primi piani per la tanto attesa riapertura dei cinema italiani, chiusi da diverse settimane dopo il lockdown imposto dal governo per contrastare l'epidemia di Coronavirus.

Gli esercenti, i distributori e i produttori stanno lavorando per riaprire le sale "prima possibile, in modo sicuro, auspicabilmente nel corso dell'estate 2020", ma intanto sarà lanciata Moviement Village, un progetto nazionale che punta a spostare i cinema all'aperto, attivando "una rete di sale che possa portare al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo consentendo così di mantenere vivo il rapporto con il pubblico" e garantendo insieme il "pieno rispetto dei protocolli dell'emergenza sanitaria che verranno emanati dalle autorità competenti".

Ideato dall'Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la partecipazione di Anica (Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche e Audiovisivo) e dell'Accademia del cinema italiano David di Donatello, il progetto ha il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mibact, il patrocinio di Anci e la collaborazione dell'Anac, dei 100Autori e e del Nuovo Imaie. L'iniziativa "è concepita in modo da garantire la totale sicurezza per gli spettatori in ogni fase dell'evento: dall'acquisto dei biglietti alla regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, al controllo degli spazi dedicati". La programmazione "sarà caratterizzata da una proposta di film selezionati fra quelli della stagione 2019/2020, oltre a film inediti per il grande schermo e contenuti alternativi. Inoltre, di concerto con l'Accademia del cinema italiano i Moviement Village diventeranno la Casa del David di Donatello programmando, anche alla presenza di autori e talent, i film italiani candidati e premiati nell'ultima edizione".

