Cinema, rinviati altri due attesissimi film in uscita: tutti i dettagli

Altri cambiamenti in arrivo per il calendari uscite 2020: in queste ore infatti altri due attesissimi film della stagione hanno perso le loro date di uscita precedentemente stabilite a causa della pandemia.

Variety riferisce che il nuovo film di Edgar Wright, intitolato Last Night in Soho, è stato rimosso dal programma di pubblicazione di Focus Features, e dalla sua data di uscita originale fissata al 25 settembre, l'horror psicologico con Anya Taylor-Joy arriverà solo nel 2021. Alcune voci hanno riportato che il film sarebbe dovuto essere presentato al Festival di Cannes proprio questo mese, fuori concorso o durante la sezione di mezzanotte, ma la pandemia ha influenzato la post-produzione del film che probabilmente avrebbe mancato l'appuntamento con la Croisette anche nel caso in cui il festival francese non fosse stato annullato.

Il secondo film appena rinviato è The Green Knight di David Lowery, fantasy medievale programmato per essere presentato in anteprima mondiale ad un altro festival, il SXSW, prima di un'uscita al cinema il 29 maggio. Sempre secondo Variety, la A24 ha rinviato l'opera a data da destinarsi. Il film è descritto come "un'avventura fantasy epica basata sull'immortale leggenda arturiana" e vede Dev Patel nei panni del nipote di Re Arthur, Sir Gawain.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Green Knight e alle ultime informazioni su Last Night in Soho.