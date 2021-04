Cinema, riaprono le sale: quali film saranno disponibili in Italia?

Finalmente ci siamo, dopo mesi di attesa i cinema italiani potranno riaprire i battenti da lunedì 26 aprile. E mentre l'uscita di un blockbuster atteso come Godzilla vs Kong sembra ormai destinata al digitale, sono già numerose le pellicole in arrivo in sala nelle prossime settimane.

Tra le uscite più attese troviamo film candidati all'Oscar come Mank di David Fincher, Minari di Lee Isaac Chung, Una donna promettente di Emerald Fennell e il favoritissimo Nomadland di Chloe Zhao, ma anche grandi classici del cinema contemporaneo come In the Mood for Love del grande Wong Kar-Wai e il cult Il favoloso mondo di Amélie.

Di seguito potete trovare la lista completa:

26 aprile

Collective

Est - Dittatura last minute

Mank

Minari

Nilde lotti, il tempo delle donne

Nuevo orden

The RossellinisWe Are the Thousand - L'incredibile storia di Rockin' 1000

27 aprile

Lezioni di persiano

28 aprile

In the Mood for Love

100% lupo

Lei mi parla ancora

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani

29 aprile

Una donna promettente

Nomadland

Bad Luck Banging or Loony Porn

Cuba Dancer

5 maggio

Pieces of a Woman

6 maggio

Corpus Christi

Due

Io rimango qui

11 maggio

Il favoloso mondo di Amélie

13 maggio

Io sono nessuno

Maternal

Stitches - Un legame privato

20 maggio

Voyagers

27 maggio

La via che verrà - Herself

Quali sono i film che andrete a vedere al cinema nelle prossime settimane? Come sempre, fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, UCI Cinemas ha annunciato la riapertura a maggio.