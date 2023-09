Cinema Revolution 2023: biglietti scontati a settembre, quali film vedere?

Proprio come Cinema in Festa nel 2022, quest’anno l’estate è stata caratterizzata dall’ iniziativa Cinema Revolution, che ha permesso a tantissimi italiani di andare nelle sale a vedere un film al modico prezzo di 3,50 euro. Anche a settembre, fino a Mercoledì 16, sarà possibile andare al cinema pagando questa cifra.

La promozione è esclusivamente riservata ai film europei e italiani, nel tentativo di incentivare ed aiutare l’industria cinematografica del vecchio continente. La lista dei film che saranno scontati è visionabile sul sito ufficiale dell’iniziativa. Tra le pellicole imperdibili possiamo trovare: Il sapore della felicità con Gerard Depardieu, il film d’animazione Manodopera, Il più bel secolo della mia vita con Sergio Castellitto e Valerio Lundini, Io Capitano di Matteo Garrone, La verità secondo Maureen K, Bersaglio d’amore di David Wagner e Jeanne du Barry – La favorita del re che vedrà il ritorno di Johnny Depp.

All’iniziativa aderiranno solo alcuni cinema. La lista è consultabile sul sito ufficiale dedicato all’evento.

Dal 17 settembre fino al 21 tornerà invece cinema in festa con la sua edizione 2023. Grazie a questa iniziativa promossa dal MiC, sarà possibile vedere tutti i film, inclusi quelli americani e in generale extraeuropei, per la cifra di 3,50 euro, incluso i Mercenari 4 (qui potete vedere il nuovo trailer di I Mercenari 4).