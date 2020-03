Il grande cinema su Rakuten TV con l'iniziativa #iorestoacasa

Con l'iniziativa #iorestoacasa, Rakuten TV propone dal 16 marzo al 13 aprile una serie di promozioni speciali insieme con i maggiori studios, tra i quali Disney e Warner Bros Entertainment Italia, con una selezione dei film più importanti per tutta la famiglia.

Ad esempio, in occasione dell’arrivo sulla piattaforma dell’ultimo capitolo Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, scritto e diretto da J. J. Abrams, prodotto da Lucasfilm e distribuito dalla Disney, tutti gli appassionati potranno rivedere l’intera saga ad un prezzo speciale.

Inoltre, in arrivo sulla piattaforma anche film di tutti i generi nella migliore qualità audio-video in 4K HDR, da Pinocchio, nuovo fantasy firmato dal pluripremiato regista italiano Matteo Garrone che ha sfiorato i 15 milioni di euro al box office, a Jumanji: The Next Level, secondo sequel del film del 1995 Jumanji dopo Jumanji - Benvenuti nella giungla e ancora una volta con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.

Tra gli altri titoli in offerta anche Piccole Donne, ottavo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott e vincitore di un Premio Oscar per i Migliori Costumi, il film d'animazione Spie Sotto Copertura, avventura ispirata alla saga di 007, ma anche Last Christmas scritto e diretto da Paul Feig e basato sulla hit omonima di George Michael, Hammamet di Gianni Amelio, La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek, 18 Regali e tanti altri ancora.

Sia Pinocchio che Star Wars IX sono stati nominati nella nostra classifica dei migliori film del 2019; inoltre, per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Jumanji: The Next Level.