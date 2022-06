Cinema mondiale in lutto: è morto Jean-Louis Trintignant, aveva 91 anni

A pochi giorni dalla morte di Philip Baker Hall, se ne anche un altro gigante del cinema mondiale: in queste ore è venuto infatti a mancare Jean-Louis Trintignant, famoso anche in Italia fin dagli anni '60 per Il sorpasso di Dino Risi, insieme a Vittorio Gassman.

A rendere nota la scomparsa dell'attore, che aveva compiuto 91 anni il dicembre scorso, è stata la moglie Mariane Hoepfner Trintignant, attraverso un comunicato diffuso dal suo agente. L'attore di E Dio... creò donna, secondo quanto riferito, "è morto tranquillo, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari", ha fatto sapere la moglie.

Jean-Louis Trintignant lascia dietro di sé una carriera iconica dal grande successo: la fama mondiale arrivò nel 1996 con Un uomo, una donna di Claude Lelouch, dopo il quale recitò anche in titoli importantissimi come Il conformista di Bernardo Bertolucci e il thriller politico Z - L'orgia del potere di Costas-Gavras, che gli valse il premio per il miglior attore al Festival di Cannes nel 1969. Molto legato anche al cinema italiano, durante gli anni settanta Trintignant recitò in numerosi film oggi considerati cult, tra i quali La donna della domenica di Luigi Comencini e Il deserto dei tartari di Valerio Zurlini, mentre nel 1983 fu protagonista dell'ultima pellicola di François Truffaut, Finalmente domenica!, accanto a Fanny Ardant.

Tra gli altri film imprescindibili della sua carriera, ricordiamo anche il suo ruolo nell'ultimo film di Krzysztof Kieślowski, Tre colori - Film rosso, che gli valse una nomination come miglior attore ai Premi César, e ovviamente Amour di Michael Haneke, che avrebbe ritrovato anche nel successivo Happy End. Insieme a Isabelle Huppert fu anche protagonista di Acque profonde, che recentemente è tornato nel remake omonimo con Ben Affleck e Ana de Armas.

Un'altra triste notizia per il mondo del cinema, dopo la recente e improvvisa scomparsa di Ray Liotta.