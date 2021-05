Cinema, a Milano si entra gratis se si è vaccinati: basta la prima dose

Si è discusso a lungo delle modalità da adottare per permettere il rientro del pubblico nelle sale cinematografiche: con le riaperture ormai in corso ed una campagna vaccinale che punta a cifre sempre più alte, dunque, qualcuno ha pensato di prendere due piccioni con una fava per spingere gli amanti del cinema a vaccinarsi appena possibile.

La promozione in questione prenderà il via a Milano dal prossimo 21 maggio e permetterà a chiunque abbia già ricevuto anche la sola prima dose di vaccino di entrare gratuitamente alla Cineteca Milano MEET per assistere a qualunque proiezione sia in programma in quel momento.

L'iniziativa terminerà dunque il prossimo 2 giugno ed avrà l'obbiettivo dichiarato di promuovere la campagna vaccinale: per ottenere il biglietto gratis basterà dunque presentare al botteghino il documento rilasciato dal centro vaccinale.

Le proiezioni avranno luogo nella sede della Cineteca situata in viale Vittorio Veneto, la cui programmazione sarà incentrata principalmente sul cinema europeo, inclusi film in anteprima italiana esclusiva proiettati in lingua originale e sottotitolati. Insomma, i milanesi già vaccinati non tergiversino oltre: il cinema li aspetta! Per chi non dovesse avere l'opportunità di recarsi alla Cineteca milanese, invece, ecco l'elenco delle sale UCI Cinemas che riapriranno il prossimo 20 maggio.