Cinema italiani fra i peggiori del 2020: ecco le perdite delle principali industrie

In una recente pubblicazione, Variety ha riportato i numeri ufficiali del box office in questo infernale 2020, prendendo in esame le maggiori industrie cinematografiche del mondo e comparandone le cifre a quelle del 2019.

In totale, i dati del botteghino globale sono precipitati tra il 57% e il 76% fuori degli Stati Uniti, con il peggior risultato in assoluto segnato da Regno Unito e l'Irlanda e il loro -76% rispetto al 2019. Al secondo posto troviamo Italia e Spagna (-72%) e al terzo la Corea del Sud (-71%), mentre tra le più colpite dalla pandemia segnaliamo anche la Cina (-70%), Germania e Francia (-69%) e Australia (-65%).

Al contrario, i risultati di Russia (-60%), il Giappone (-61%) e la Nuova Zelanda (-62%) vengono classificati come 'relativamente buoni'.

Due fattori hanno condizionato i risultati nei vari territori, ha detto a Variety Eric Marti, leader di Comscore France: la durata delle chiusure dei cinema e la forza delle industrie locali, quindi la capacità dei film nazionali di compensare la mancanza di successi hollywoodiani. L'enorme insuccesso dell'industria britannica è spiegato dalla "mancanza di titoli locali forti", ha detto Marti. Ad esempio il Giappone ha potuto beneficiare dei $313,7 milioni di dollari accumulati fino a qualche giorno fa dal film d'animazione Demon Slayer the Movie: Mugen Train, il più grande successo al botteghino in Giappone, mentre in Francia - dove i cinema sono rimasti chiusi per 176 giorni, i titoli nazionali hanno goduto di un'impennata di popolarità che è passata dal 40,4% di ottobre 2019 al 62,1% di ottobre 2020.

