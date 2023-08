Al cinema in Italia sta per tornare una delle trilogie più famose e acclamate di sempre

A trent’anni dalla sua realizzazione, a settembre prossimo Lucky Red riporterà nelle sale cinematografiche italiane una delle trilogie più acclamate e famose della storia del cinema.

Stiamo parlando della celebrata trilogia dei colori di Krzysztof Kieślowski: Film Blu, Film Bianco, Film Rosso, i cui capitoli torneranno al cinema nel Bel Paese per un'imperdibile triplice appuntamento: si parte dall'11 settembre con il primo capitolo, Film Blu, che sarà nelle sale italiane dall' 11 al 13 settembre per un viaggio interiore in cui la sua superba protagonista, interpretata da Juliette Binoche, inizia a sentirsi emotivamente libera dal mondo per resistere al vuoto interiore che la tormente e reagire alla straziante perdita della sua famiglia.

Per i tre film, che vengono realizzati tra il 1993 e il 1994 e che nell’insieme costituiscono l’ultima opera prima della scomparsa del suo autore a soli 54 anni, Kieślowski prende ispirazione dai tre colori della bandiera francese e dai tre ideali rivoluzionari che essa rappresenta: libertà, uguaglianza, fratellanza. Vincitrice di numerosi riconoscimenti, a partire dai tre premi alla Mostra di Venezia da Film Blu (Leone d’oro per il Miglior Film, Coppa Volpi per la migliore attrice a Juliette Binoche e Osella per la migliore Fotografia a Slawomir Idziak), la Trilogia dei colori è considerata un capolavoro dai cinefili di tutto il mondo e tornerà nelle sale italiane in versione restaurata in 4k.

Nei tre film interpretati da Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski e July Delpy, Jean-Louis Trintignant e Irène Jacob, Kieślowski - autore ricordato anche per la rivoluzionaria serie tv Decalogo - mette in atto una profonda indagine sull'esistenza umana, un’analisi accurata dei sentimenti di risposta al dolore e all’indifferenza.

