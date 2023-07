Un cinema indiano ha proiettato Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie

Le scene di nudo di Florence Pugh in Oppenheimer devono aver dato letteralmente alla testa del pubblico e degli esercenti indiani, dato che in India in queste ore si è verificato un errore a dir poco esilarante.

Come riportato da NME, infatti, pare che un cinema indiano abbia erroneamente proiettato Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie, e viceversa: durante lo scorso fine settimana, vale a dire nel bel mezzo dello scontro al box office ribattezzato Barbienheimer, l'utente di Twitter @sapunintended ha condiviso la foto di una proiezione di Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie.

Un utente del social ha risposto: "Ciò significa che lo stesso cinema, in un altro spettacolo, ha riprodotto i sottotitoli di Oppenheimer in uno spettacolo di Barbie!", condividendo un simpatico meme della Barbie di Margot Robbie che recita: "Sono diventato la morte... distruttore di mondi", in riferimento ad una frase del libro sacro indiano Bhagavad Gita al quale Robert J. Oppenheimer ha fatto riferimento durante la sua carriera per commentare la creazione della bomba atomica. A questo proposito, ricordiamo che il pubblico indiano ha protestato contro le scene di sesso di Florence Pugh in Oppenheimer, principalmente perché una di queste ruota intorno al suddetto testo sacro.

Oppenheimer uscirà in Italia dal 23 agosto prossimo.