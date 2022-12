Niente cinema per Florence Pugh: il nuovo film A Good Person in Italia sarà esclusiva Sky

Il trailer ufficiale di A Good Person ha anticipato una data d'uscita a marzo 2023 per il nuovo film con protagonista Florence Pugh, ma vi avvisiamo che in Italia il titolo non uscirà nelle sale.

Sky ci ha infatti comunicato che il film, uno Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, in Italia arriverà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, senza passare per le sale cinematografiche. Il network non ha svelato una data d'uscita, limitandosi alla laconica dicitura di 'prossimamente'.

Protagonisti della pellicola sono l’attrice britannica Florence Pugh, tra le più entusiasmanti ed amate della sua generazione, e la leggenda della recitazione Morgan Freeman. A Good Person è la storia di come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria di una vite e di come i cambiamenti che facciamo in seguito ci aiutano a rimetterci in carreggiata per arrivare ad una svolta personale. Il film, prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh, racconta la storia di Allison (Florence Pugh), una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

Per altri contenuti vi ricordiamo che l'anno prossimo Florence Pugh sarà vista anche in Dune 2, la seconda parte del blockbuster fantascientifico di Denis Villeneuve.