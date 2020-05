Cinema e Fase 2: una sala di Udine adotta un metodo valido e rivoluzionario

Dopo un lockdown di due mesi che è costato molto caro agli esercenti cinematografici e alle produzioni tutte, tra due settimane i cinema di tutta Italia potranno riaprire e tornare operativi nella Fase 2 della Pandemia da Covid-19, quella della convivenza con il virus, non senza delle precise regole strutturali e comportamentali.

L'obbligo delle mascherine resterà ovviamente attivo, così come quello di lasciare fuori dalle sale gel disinfettate e guanti, eppure l'ostacolo più grande per le sale cinematografiche è quello dei posti a sedere, dato che nella Fase 2 si dovrà modificare sostanziosamente il numero di spettatori e bisognerà attenersi al distanziamento sociale di almeno un metro.



È così che nella Sala Astra del Cinema Visionario di Udine si è raggiunto un metodo sostenibile, valido e rivoluzionario per quanto concerne la sala. Stiamo parlando di un nuovissimo dispositivo conosciuto come Butterfly, che è un divisorio in ecopelle e antibatterico brevettato da uno dei massimi esperti del settore, Fabio Sonego.



Basta guardare l'immagine in calce per ammirarne utilizzo, semplicità e validità. Non sono neanche invadenti e creano anzi una confort zone per lo spettatore, rispettando le misure del distanziamento senza troppo infierire con la comodità e con l'utilizzo degli spazi. Anche tra le file, si rispettano le regole e dietro a ogni spettatore c'è un divisorio e non un altro spettatore.



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla situazione delle riaperture delle sale negli USA.