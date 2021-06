Cinema e..., parte su Spotify il nuovo podcast sulla Settima Arte!

Il mondo del cinema, si sa, non si ferma a ciò che vediamo sul grande (e piccolo) schermo: il fascino della Settima Arte consiste anche in tutto ciò che viene dopo la visione di un film o di una serie TV, tra ragionamenti su questo o quel personaggio, un dettaglio della trama o semplici teoria su ciò che abbiamo visto e che vedremo.

Tutto ciò andrà dunque ad alimentare Cinema e..., il nuovo podcast ideato dall'etichetta editoriale Bakemono Lab che si propone il compito di approfondire vari aspetti delle produzioni più amate, dando voce alle domande che tanti fan si sono posti davanti alle loro opere preferite.

La follia di Arthur Fleck, le differenze tra l'evoluzione di Scarlet Witch in WandaVision e quella dei suoi colleghi Avengers, la follia del fidanzato di Dani in Midsommar: questi e tanti altri ancora saranno i temi toccati dal nuovo podcast che andrà in onda su Spotify e che spera di soddisfare l'insaziabile curiosità e voglia di dibattito degli amanti del cinema.

Il formato non si pone limiti per quanto riguarda le tematiche da trattare, che andranno dalla psicologia alla religione, dal giornalismo al teatro, alla moda e alla politica. Cinema e... nasce da un'idea di Cecilia Strazza, Davide Cantire e Chiara Guida e sarà disponibile su Spotify a partire dal prossimo 24 giugno. Un modo come un altro per celebrare quel mondo del cinema che, dopo un anno di inattività, vede finalmente le sale cinematografiche tornare in attività anche nel nostro Paese.